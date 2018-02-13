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Мэрия Новосибирска оказалась самым успешным бизнесом госзакупок в России

 13 февраля, 15:58
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Мэрия Новосибирска оказалась самым успешным бизнесом госзакупок в России
фото с сайта ngonb.ru

Муниципалитет Новосибирска наградили грамотами за экономность закупок на национальной премии «Бизнес-успех», лучшее сельхозпредприятие обнаружили на Кузбассе, узнал 13 февраля корреспондент Сиб.фм на сайте премии.

Мэрия Новосибирска получила главную награду национальной премии «Бизнес-успех» в номинации «Лучшая система закупок муниципального уровня». Жюри форума «Территория бизнеса — территория жизни» также вручило грамоту «Экономность закупок».

В качестве приза мэрия получила 500 тысяч рублей на развитие территорий. Награду вручала зампред Внешэкономбанка Ирина Макиева.

Конкурс проходил с 6 по 7 февраля в Общественной палате РФ в Москве, в нём участвовали 13 муниципалитетов.

Лучшим сельхозпредприятием был признан «Деревенский молочный завод» в посёлке Промышленное Кемеровской области. Лучшим женским проектом стала компания «Корпорация Солнца» из Челябинской области. В других номинациях победили бизнесмены из Рязани, Ижевска, Великого Новгорода и Московской области.

Напомним, новые платные парковки появятся осенью 2018 года в Новосибирске.

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