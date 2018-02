Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт в России

Международная федерация хоккея неофициально объявила Россию хозяйкой молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2023 году. Новосибирску нужно ускориться со строительством Ледовой арены, чтобы попасть в число претендентов на звание столицы чемпионата, узнал корреспондент Сиб.фм 13 февраля.

Сообщение о том, что хозяйкой Молодёжного чемпионата по хоккею с шайбой станет Россия, опубликовал канадский хоккейный комментатор Горд Миллер.

В его твиттере появился список стран, где будут проходить соревнования до 2032 года.

World Junior news, the IIHF has reportedly picked these host countries for the next 14 WJCs:

2019 Canada

2020 Czech Rep

2021 Canada

2022 Sweden

2023 Russia

2024 Canada

2025 USA

2026 Canada

2027 Finland

2028 Czech Rep

2029 Canada

2030 USA

2031 Russia

2032 Canada