Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт в России

Международная федерация хоккея неофициально объявила Россию хозяйкой молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2023 году. Новосибирску нужно ускориться со строительством Ледовой арены, чтобы попасть в число претендентов на звание столицы чемпионата, узнал корреспондент Сиб.фм 13 февраля.

Сообщение о том, что хозяйкой Молодёжного чемпионата по хоккею с шайбой станет Россия, опубликовал канадский хоккейный комментатор Горд Миллер.

В его твиттере появился список стран, где будут проходить соревнования до 2032 года.

World Junior news, the IIHF has reportedly picked these host countries for the next 14 WJCs:

2019 Canada

2020 Czech Rep

2021 Canada

2022 Sweden

2023 Russia

2024 Canada

2025 USA

2026 Canada

2027 Finland

2028 Czech Rep

2029 Canada

2030 USA

2031 Russia

2032 Canada — Gord Miller (@GMillerTSN) 13 февраля 2018 г.

Официально IIHF объявит страну-хозяйку турнира в мае 2018 года на конгрессе в Копенгагене. Пока на проведение турнира 2023 года претендуют также Финляндия и США.

Новосибирск может существенно повысить свои шансы стать столицей Чемпионата только при условии возведения в городе новой ледовой арены. Врио губернатора региона Андрей Травников заявил, что оформить необходимые документы и договоры необходимо оформить до начала сентября 2018 года, чтобы успеть построить новый ЛДС к 2022 году.

В ноябре 2017 года мэрия предложила три места для строительства Ледовой арены — на территории военного городка в Октябрьском районе, рядом с аграрным университетом и на улице Немировича-Данченко в левобережье. Чуть позже врио губернатора региона Андрей Травников предложил ещё два варианта расположения — район Экспоцентра и сад Мичуринцев. В итоге решено было возводить новый ЛДС на левом берегу реки Оби, вблизи метромоста и Горского жилмассива.

Согласно проекту, спорткомплекс с парковкой на 1 700 мест сможет вместить 12 тысяч зрителей, а его строительство обойдётся примерно в 4,5 млрд рублей. Однако это ещё не все расходы: до 4 млрд рублей потребуется для строительства станции метро «Спортивная» и около 800 млн рублей — на строительство и благоустройство набережной.

Напомним, помощник президента России Игорь Левитин во время рабочей поездки в Новосибирск заверил руководство региона, что Ледовая арена получит поддержку из федерального бюджета.