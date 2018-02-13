Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт в России
13 февраля, 18:53
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Международная федерация хоккея неофициально объявила Россию хозяйкой молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2023 году. Новосибирску нужно ускориться со строительством Ледовой арены, чтобы попасть в число претендентов на звание столицы чемпионата, узнал корреспондент Сиб.фм 13 февраля.
Сообщение о том, что хозяйкой Молодёжного чемпионата по хоккею с шайбой станет Россия, опубликовал канадский хоккейный комментатор Горд Миллер.
В его твиттере появился список стран, где будут проходить соревнования до 2032 года.
World Junior news, the IIHF has reportedly picked these host countries for the next 14 WJCs:— Gord Miller (@GMillerTSN) 13 февраля 2018 г.
2019 Canada
2020 Czech Rep
2021 Canada
2022 Sweden
2023 Russia
2024 Canada
2025 USA
2026 Canada
2027 Finland
2028 Czech Rep
2029 Canada
2030 USA
2031 Russia
2032 Canada
Официально IIHF объявит страну-хозяйку турнира в мае 2018 года на конгрессе в Копенгагене. Пока на проведение турнира 2023 года претендуют также Финляндия и США.
Новосибирск может существенно повысить свои шансы стать столицей Чемпионата только при условии возведения в городе новой ледовой арены. Врио губернатора региона Андрей Травников заявил, что оформить необходимые документы и договоры необходимо оформить до начала сентября 2018 года, чтобы успеть построить новый ЛДС к 2022 году.
В ноябре 2017 года мэрия предложила три места для строительства Ледовой арены — на территории военного городка в Октябрьском районе, рядом с аграрным университетом и на улице Немировича-Данченко в левобережье. Чуть позже врио губернатора региона Андрей Травников предложил ещё два варианта расположения — район Экспоцентра и сад Мичуринцев. В итоге решено было возводить новый ЛДС на левом берегу реки Оби, вблизи метромоста и Горского жилмассива.
Согласно проекту, спорткомплекс с парковкой на 1 700 мест сможет вместить 12 тысяч зрителей, а его строительство обойдётся примерно в 4,5 млрд рублей. Однако это ещё не все расходы: до 4 млрд рублей потребуется для строительства станции метро «Спортивная» и около 800 млн рублей — на строительство и благоустройство набережной.
Напомним, помощник президента России Игорь Левитин во время рабочей поездки в Новосибирск заверил руководство региона, что Ледовая арена получит поддержку из федерального бюджета.