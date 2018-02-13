На встрече в Новосибирске Грудинин пообещал победить бедность

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин побывал с рабочим визитом в Новосибирске, где пообещал жителям города «вывести страну из бедности», передал корреспондент Сиб.фм со встречи политика в кинотеатре имени Маяковского 13 февраля.

Лейтмотивом встречи стало обещание победить бедность в России. Кандидат несколько раз повторял этот тезис, как мантру, и вполне ожидаемо апеллировал к своей программе «20 шагов Грудинина». Впрочем, конкретного рассказа о том, как он собирается бедность побеждать, пришедшие на собрание не услышали.

По словам Павла Грудинина, «20 шагов» написаны совместно с КПРФ и национально-патриотическими силами. Кандидат считает, что программу поддерживают общественные объединения и организации, которые входят в блок с КПРФ.

На встрече прозвучали и другие лозунги Грудинина. Среди них — традиционная для коммунистов национализация ключевых и стратегических предприятий, создание национального антикоррупционного бюро, создание госсовета, переход к прямым выборам, а также сокращение срока президентских полномочий.

Напомним, в феврале полицейские задержали в Первомайском сквере Новосибирска распространителя агитационных листовок в поддержку кандидата в президенты Павла Грудинина — на печатных материалах не оказалось выходных данных.