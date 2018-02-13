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Наручные часы повышают хладнокровие — новосибирские учёные

 13 февраля, 15:03
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Наручные часы повышают хладнокровие &mdash; новосибирские учёные
Фото с сайта sueveriya.ru

Новосибирские физики выяснили с помощью тепловизора, что при пережатии одной руки синхронно остывает другая и обе ноги, узнал 13 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Новосибирские физики создали сверхчуткие тепловизоры для медицинских исследований. Устройство из Института физики полупроводников имени Анатолия Ржанова способно снимать температуру тела с частотой более 100 кадров в секунду.

Исследователи изучают реакции организма человека на внешнее воздействие, часто неожиданные для учёных. Принцип основан на том, что человек в спокойных условиях обладает индивидуальной температурной картиной, которую излучает кожа.

«Если воздействовать на одну руку, реагирует весь организм, в первую очередь конечности. Например, пережимают манжеткой предплечье — и абсолютно синхронно начинают остывать другая рука и обе ноги. Как только снимают нагрузку — все конечности синхронно нагреваются», — утверждают теплофизики.

У некоторых людей остывают все конечности, у других — только руки, у третьих — лишь одна рука. Физики проводят эксперименты на кроликах, поросятах и крысах в лабораториях Национального медицинского исследовательского центра имени Евгения Мешалкина.

«Мы успешно применяем при исследовании новый метод мониторинга лёгочного дыхания с помощью тепловизора. Метод в разы и даже в сотни раз чувствительнее аналогичных методов диагностики, применяемых сегодня в биомедицине», — уверен доктор физико-математических наук Борис Вайнер.

Исследователи предлагают использовать тепловизор для наблюдения за новорождёнными или больными в глубокой коме. Они разрабатывают программу, которая анализирует профиль дыхания и, если видит длительную остановку, то поднимает тревогу.

Напомним, в феврале Владимир Путин одобрил строительство синхротрона за 20 млрд рублей в Новосибирске.

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