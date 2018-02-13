Новосибирская лыжница победила в первенстве России среди юниоров

На первенстве России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 15-16 лет одержала победу спортсменка из Новосибирска Кристина Казанцева, узнал корреспондент Сиб.фм 13 февраля из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Соревнования проходили с 6 по 11 февраля в Ярославской области. Всего в них приняли участие спортсмены почти из 50 регионов страны. Лыжница из Новосибирска Кристина Казанцева заняла первое место на дистанции три километра свободным стилем, пройдя весь путь за 8 минут и 21,8 секунды. Второе место заняла девушка из Камчатского края, а бронза досталась спортсменке из Тюменской области.

Также Кристина Казанцева заняла четвёртое место на дистанциях три и пять километров классическим стилем. В общекомандном зачёте сборная Новосибирской области заняла шестое место.

«На территории региона реализуется государственная программа „Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы“, одной из целей которой является развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, в феврале более 11 тысяч жителей Новосибирска приняло участие в «Лыжне России».