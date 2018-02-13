Новосибирские строители поддержат обманутых дольщиков по-христиански

Обманутые дольщики Новосибирска получат не менее 10 % м² в новостройках не ниже пяти этажей, возведённых в обмен на земельный участок от властей, узнал 13 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы правительства Новосибирской области.

Обманутые дольщики получат христианскую «десятину» в новостройках. Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт презентовал законопроект врио губернатора региона Андрею Травникову.

Проект закона предполагает внести изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской области». Правительство надеется привлечь инвесторов, чтобы решить проблему обманутых дольщиков в ближайшие несколько лет.

«Дома должны быть площадью не менее 10 тысяч м², в которых дольщики из реестра получат не менее 10 % от построенной жилплощади», — уверен Иван Шмидт.

Закон предусматривает передачу нераспроданных квартир от застройщика в счёт реализации инвестиционного проекта. Правительство Новосибирской области поддержало законопроект.

Десятина в христианстве, иудаизме и других религиях обозначает десятую часть урожая, отдаваемую прихожанами на поддержание института церкви.

Напомним, что в феврале десять долгостроев в Новосибирске пообещали сдать до конца года.