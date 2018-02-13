Школьники отравились лекарствами в Новосибирской области

В школе села Маршанского Каргатского района группу старшеклассников увезли в больницу с отравлением медицинским препаратом — по факту случившегося проводят проверку, узнал корреспондент Сиб.фм 13 февраля из сообщения СК по Новосибирской области.

Следователи выяснили, что утром 12 февраля четверо подростков в селе Маршанском в возрасте от 13 до 15 лет употребили перед уроками в школе лекарственное средство. Уже во время занятий учителя обратили внимание на поведение и внешний вид детей и вызвали им скорую.

Медработники оказали подросткам помощь и доставили их в районную поликлинику. Угроза их жизни и здоровью отсутствует. Региональный следком проводит проверку по факту отравления.

«В настоящее время выполнен в полном объёме весь комплекс первоначальных мероприятий, установлена картина происшествия. По результатам проверки будет принято итоговое процессуальное решение», — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, в январе отравившегося наркотиками подростка доставили в больницу транспортные полицейские в Кемерове.