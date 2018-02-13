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Теплоэнергетики сняли ребёнка со льдины в Новосибирске

 13 февраля, 08:57
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Теплоэнергетики сняли ребёнка со льдины в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Выезд на плановые работы для сотрудников «Тепловых сетей» обернулся подвигом; мастеру и слесарю удалось спасти из ледяной воды мальчика и собаку, которая катала его на санках, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы «СИБЭКО» 13 февраля.

Мастер Владимир Красовский и слесарь Александр Бондаренко днём 8 февраля готовились проводить плановые ремонтные работы на одном из объектов в Ленинском районе Новосибирска.

От работы их отвлёк крик о помощи: женщина просила помочь тонущему ребёнку. Красовский и Бондаренко бросились к реке Туле. Увидев посреди реки мальчика на льдине и нескольких человек, которые не могли помочь ребёнку, находясь на берегу, теплоэнергетики бросили на льдину ведро на верёвке и попросили испуганного мальчика крепко держаться за трос. Так работникам «Тепловых сетей» удалось подтянуть льдину к берегу и снять с неё ребёнка. Он изрядно промок, поэтому слесарь Александр Бондаренко надел на маленького пострадавшего свои меховые перчатки и на руках понёс его в рабочий «ГАЗ-66».

«Мальчик попросил взрослых помочь забрать его собаку с берега с собой. Со слов ребёнка, он, катаясь на санках, привязанных к собаке, съехал с крутого берега в реку Тулу и сразу оказался в воде вместе с собакой, никаких травм при этом не получив», — рассказали теплоэнергетики-спасители сотрудникам пресс-службы «СИБЭКО».

Владимир Красовский отвязал дрожащую собаку от санок и вместе с коллегой перенёс промокшую компанию в машину. В будке служебного автомобиля растопили печь, переодели мальчика в свои сухие вещи.

Подъехавший экипаж ДПС забрал ребёнка и собаку домой, вещи и санки пострадавшего работники «Тепловых сетей» передали родным.

Мама и бабушка школьника поблагодарили теплоэнергетиков за неравнодушие и спасение чада. Руководители «Тепловых сетей» объявили мастеру и слесарю благодарность за проявленное мужество.

Напомним, что смелыми и самоотверженными могут быть не только крепкие мужчины: в ноябре 2017 года иркутская школьница спасла из ледяной воды трёхлетнего малыша.

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