За попытку продажи наркотиков житель Алтайского края получил 10 лет колонии

Мужчина в посёлке Катунь Алтайского района хотел получить с продажи гашиша 250 тысяч рублей, а в итоге был приговорён к 10 годам строгого режима, сообщили корреспонденту Сиб.фм 13 февраля в пресс-службе ФСБ Алтайского края.

37-летнего мужчину задержали в июне 2016 года в посёлке Катунь Алтайского района. Тщательно упакованный в полиэтиленовый пакет килограмм гашиша он хранил под передним сидением своего авто.

«Следствием и судом установлено, что сам мужчина не наркозависимый, гашиш хранил при себе именно в целях сбыта. На „выгодной“ сделке он хотел заработать 250 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ФСБ.

В тот день «продавец» договорился с потенциальным покупателем о сделке и приехал на место встречи на своей машине. В ней он и продал клиенту три свёртка с наркотиками. Далее его окружили несколько машин, и он попытался скрыться с места преступления, но был задержан.

Свою вину мужчина полностью признал. Алтайский районный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима по пункту «г» части четвёртой статьи 228 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).

Напомним, в феврале за продажу наркотиков в колонии сотрудник ФСИН попал под следствие.