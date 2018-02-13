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Замначальника иркутского ФСИН свёл счёты с жизнью — следователи устанавливают виновных

 13 февраля, 15:50
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Замначальника иркутского ФСИН свёл счёты с жизнью &mdash; следователи устанавливают виновных
фото с сайта globallookpress.com

Сотрудники СК по Иркутской области проводят проверку по факту самоубийства замначальника местного УФСИН Виктора Шевченко, сообщила корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь регионального следкома Юлия Курицкая 13 февраля.

Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Юлия Курицкая, следователи выезжали на место происшествия, доследственная проверка проводится по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

Как ранее сообщал «Московский комсомолец», Шевченко был найден в гараже возле частного дома, в котором проживал вместе с женой, 12 февраля.

Тревогу забили подчинённые: руководитель накануне не отвечал на звонки, и они вынуждены были перенести несколько важных встреч, запланированных на понедельник.

Около семи часов утра супруга обнаружила тело мужа, висящее на балке перекрытия крыши.

Прибывшая на место следственная группа признаков насилия не обнаружила, но нашла записку. По одной из версий, причиной трагедии мог стать разлад с женой (детей у пары не было).

Как сообщили в следственном комитете, по результатам проверки правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела или отказе от него.

Виктор Шевченко получил должность заместителя начальника Иркутского УФСИН летом 2017 года. На тот момент ему было 36 лет. В должность заступил в звании подполковника. В пенитенциарной системе прослужил более 15 лет, начав работу с должности младшего инспектора.

Напомним, в июле 2017 года Новосибирскстат сообщил, что несчастные случаи и травмы стали причиной смерти каждого четвёртого мужчины и каждой пятой женщины, общее число преждевременных смертей в Новосибирске за 2016 год составило 3,2 тысячи человек.

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