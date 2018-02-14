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11-летний мальчик насмерть сбит электричкой в Новосибирске

 14 февраля, 17:09
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11-летний мальчик насмерть сбит электричкой в Новосибирске
фото с сайта globallookpress.com

Новосибирский школьник пошёл по путям от остановки «Речпорт» до «Звёздной» и немного не успел дойти до платформы, узнал 14 февраля корреспондент Сиб.фм от очевидцев.

Электричка сбила школьника на путях между станциями в Первомайском районе. Электропоезд сбил мальчика у остановочной платформы станции «Звёздная» около 13:40 14 февраля. В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ подтвердили информацию.

«Сейчас на месте работают следователи. Известно, что поезд приближался позади и подавал громкие сигналы. Машинист применил экстренное торможение, но наезда не удалось избежать. Возможно он был в наушниках, следователи это уточнят», — сообщила пресс-секретарь Западно-Сибирского СУТ СК России Яна Стрижова.

Очевидцы трагедии сообщили Сиб.фм, что мальчик не дошёл до платформы станции около 5-10 метров. Ребёнок отправился по путям пешком от станции «Речпорт» в сторону города.

Ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью. По данным Сиб.фм, погибший учился в пятом классе средней школы № 154 в микрорайоне «Прибрежный» Первомайского района Новосибирска.

Напомним, 13 февраля качели убили школьника в Иркутской области.

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