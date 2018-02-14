Толоконский и Городецкий получат прибавку за звание почётных жителей Новосибирска

Мэрия проиндексировала размер вознаграждения для «Почётных жителей города» на 1,5 %, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на правовом портале мэрии Новосибирска 14 февраля.

В 2017 году выплата для обладателей звания «Почётный житель города Новосибирска» составляла 40 668 рублей. С 1 января 2018 года её размер вырос на 1,5 %, или 610 рублей.

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«Определено осуществить с 01.01.2018 индексацию на индекс потребительских цен за 2017 год: ежемесячного денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания „Почётный житель города“, установив его в размере 41 278 рублей (без учёта налога на доходы физических лиц)», — указано в постановлении мэрии Новосибирска.

Почётными на данный момент являются 35 жителей Новосибирска, среди них экс-губернаторы региона Виктор Толоконский и Владимир Городецкий, олимпийский чемпион Александр Карелин, кинорежиссёр Леонид Сикорук и Герой Советского Союза Дмитрий Бакуров.

Напомним, в 2017 году новосибисркие депутаты решили присваивать звание «Почётный житель города» посмертно.