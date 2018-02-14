Японцы предложили высокие технологии для застройки Новосибирска в мороз

Выставка SibBuild-2018 привлекла более 150 компаний стройматериалов из Европы и Азии в Новосибирск, количество участников из Японии выросло в пять раз, узнал 14 февраля корреспондент Сиб.фм на выставке WorldBuild Siberia-2018.

Выставка строительных и отделочных материалов WorldBuild Siberia/SibBuild-2018 открылась на площадке Новосибирского Экспоцентра. Участниками выставки стали более 150 компаний-производителей из России, Азербайджана, Казахстана и Японии. Среди участников выставки также есть гости из Италии, Германии, Польши, Словении и Беларуси.

Особенность этого года — больший масштаб мероприятия и широкий выбор новых материалов и решений для строительства.

«Примерно треть участников приехали в Новосибирск впервые и демонстрируют новую для строительного рынка Сибири продукцию», — сообщила директор проекта WorldBuild Siberia/SibBuild 2018 Алёна Москалёва.

Японские строительные компании стали активно предлагать решения для строительства в Сибири. Так, в 2017 году три японские компании презентовали технологии для холодных регионов.

«В этот раз участвуют уже 16 японских компаний. 2018 год объявлен годом дружбы России и Японии. Формальный повод вполне можно использовать для поиска новых партнёров и расширения рынков сбыта», — уверен глава японской делегации Кадзухико Куросава.

Это высокотехнологичная продукция — от рабочих перчаток и резиновых сапогов для крайнего севера до приспособлений для скалывания льда. Также это металлический сайдинг, ударостойкое устройство для проверки прочности бетона, вентиляционные отверстия, водопроводные трубы с теплоизоляцией, снегозадерживающие крепления и другая продукция.

Впервые на выставке открылся Форум дизайнеров и архитекторов Сибири, организованный концерном «Европласт», группой компаний DECOLE, Сибирской Ассоциацией Дизайнеров и Архитекторов и «ITE Сибирь».

«В Новосибирске на несколько дней собрались эксперты по архитектурному дизайну мирового уровня: Максим Атаянц, Нина Хэнкок и другие. Масштаб форума даёт ему статус самого главного события для профессионалов сферы дизайна в макрорегионе Сибирь», — считает гендиректор группы компаний «Деколе» Алексей Леонтьевский.

Форум дизайнеров и выставка стройматериалов и технологий продолжат свою работу до 16 февраля.

Напомним, что в феврале новосибирские строители поддержат обманутых дольщиков по-христиански.