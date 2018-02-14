«Корзину доброты» можно будет наполнить в новосибирских «Пятёрочках»

Новосибирск станет одним из пяти мегаполисов, в котором в 2018 году пройдёт благотворительный продовольственный марафон одного из крупнейших российских ритейлеров X5 Retail Group и Фонда продовольствия «Русь», узнал корреспондент Сиб.фм от организаторов акции 14 февраля.

X5 Retail Group и первый в российский «банк еды» Фонд продовольствия «Русь» переходят на новый формат сбора продовольственной помощи. В течение 2018 года партнёры проведут общегородские продовольственные марафоны в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Казани.

Ранее акцию «Корзина доброты» проводили только в нескольких магазинах Новосибирска. Благодаря этому в 2017 году покупатели приобрели 80 тонн продуктов. Помощь получили шесть тысяч малоимущих семей и пенсионеров из разных регионов России. В этом году в акции будут принимать участие все новосибирские «Пятёрочки».

«Общегородские продовольственные марафоны масштабируют механику food drive и позволят повысить вовлечённость аудитории, а также увеличить сборы продовольственной помощи»,

— подчёркивают организаторы.

В день проведения акции каждый неравнодушный житель города сможет приобрести продукты в ближайшем магазине «Пятёрочка» и там же отдать их волонтёрам фонда.

Принять участие в проекте можно, став «руками» акции. В качестве волонтёра можно будет помочь со сбором, фасовкой и транспортировкой продуктов, которыми поделятся жители Новосибирска, а также поучаствовать в раздаче собранной продукции.

Первый городской продовольственный марафон «Продукты в глубинку» прошёл в Москве 2 декабря 2017 года почти в 200 «Перекрёстках», а также в магазинах торговых сетей «Дикси» и Billa. Покупатели обеспечили продовольствием около 15 тысяч пенсионеров в девяти регионах. По итогам столичного марафона партнёры решили собирать продукты в магазинах для всех нуждающихся.

Первый в этом году марафон пройдёт 3 марта в Казани: волонтёры будут принимать продовольствие для малообеспеченных пожилых людей Татарстана во всех магазинах сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» в республиканской столице.

Те, кому удобнее покупать в интернете, могут собрать любой набор стоимостью от 150 рублей до 2 тысяч рублей в интернет-магазине корзинадоброты.рф. В наборы входят самые нужные продукты: крупы, макароны, подсолнечное масло, консервация, чай и печенье. Заказанные товары будут переданы в Фонд продовольствия «Русь».

За первые два месяца работы социального интернет-магазина «Корзина доброты» пользователи со всей России купили продуктовые наборы на сумму более 300 тысяч рублей.

Функции сайта не ограничиваются только передачей пожертвований: здесь можно посмотреть географию проекта, заказать оповещение об акции в своём городе и заявить о готовности самому помогать людям.

Напомним, на каникулах в честь майских праздников 2017 года проходили благотворительные концерты и сбор продуктов для одиноких нуждающихся пенсионеров.