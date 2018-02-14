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Малый бизнес получит более 85 млн рублей в Новосибирской области

 14 февраля, 18:16
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Малый бизнес получит более 85 млн рублей в Новосибирской области
Фото Яны Бондарь

Минэкономразвития РФ передало субсидию в 85,3 млн рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области, более половины средств уйдёт в государственный фонд микрозаймов, узнал 14 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы правительства Новосибирской области.

Минпромторг Новосибирской области направит более половины федеральной субсидии — около 46,8 млн рублей — в Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Общий размер субсидии региону составил более 85,3 млн рублей. Из этой суммы 10,1 млн рублей уйдёт на консультации предпринимателям, почти 19 млн рублей — для поддержки предприятиям промышленности, сельского хозяйства, по внедрению инноваций и экспорту товаров и услуг.

Молодёжное предпринимательство получит более 11 % субсидии, или 9,1 млн рублей.

«Малый и средний бизнес является одним из ключевых сегментов экономики региона, на его долю приходится около 50 % всего оборота предприятий и организаций», — рассказал врио министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов.

Напомним, что в феврале мэрия Новосибирска оказалась самым успешным бизнесом госзакупок в России.

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