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Полтергейст захватил дом в Томской области

 14 февраля, 14:01
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Полтергейст захватил дом в Томской области
фото с сайта pixabay.com

В Колпашевском районе Томской области «ожил» частный дом; полицейские, побывавшие на месте, оставили священников там ночевать, узнал корреспондент Сиб.фм от сотрудников ОМВД России по Колпашевскому району 14 февраля.

В Колпашевском районе неспокойно: по частному дому в посёлке Маркса третьи сутки летают вещи и ножи. С таким сообщением в полицию обратилась хозяйка дома Наталья Жукова. Женщина также сообщила, что вместе с ней в доме проживают супруг и 15-летний подросток под опекой.

Полицейским, отправившимся проверить слова Натальи, к своему ужасу пришлось признать её правоту. В доме они застали беспорядок: на полу были разбросаны книги, повалена мебель и бытовая техника. Затем на глазах присутствующих начали происходить сверхъестественные вещи.

«Во время нахождения сотрудников полиции на указанном адресе, в спальной комнате упал шкаф (в непосредственной близости от сотрудника полиции), после из навесной полки выпали книги, из комнаты, в которой никто не находился, вылетела палка», — изложил в своём рапорте руководству сотрудник районного отдела майор Евгений Артамонов.

Местные правоохранители не нашли рационального объяснения происходящему.

На место прибыли священнослужители, освятили жилые помещения и остались ночевать в обезумевшем доме.

Напомним, в июне 2017 года итальянский писатель Альберто Тозо Феи привёз в Новосибирск привидений на страницах своих книг о тайнах Рима.

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