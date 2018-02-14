2 балла
-9 °C
Курс ЦБ:
57,59
71,23

«Ростелеком» снизил количество обращений абонентов в Новосибирской области

 14 февраля, 16:45
На правах рекламы
были упомянуты
подходящие темы
«Ростелеком» снизил количество обращений абонентов в Новосибирской области
фото предоставлено пресс-службой «Ростелекома» в Новосибирске

Жителей области стали реже переводить на вторую линию техподдержки в 2017 году на 10 % — «Ростелеком» рассказал, как работает эта система, корреспонденту Сиб.фм 14 февраля на пресс-туре новосибирского филиала компании.

Все звонки абонентов «Ростелекома» сначала поступают в единый колл-центр, расположенный в Барнауле. Там клиентов консультируют по различным вопросам, а также диагностируют оборудование. 60 % обращений решают на первом этапе техподдержки.

«Это различные обрывы коммуникаций, неработоспособность услуги, либо бабушка не может ничего настроить с помощью наших рекомендаций», — объясняет начальник службы техподдержки в Новосибирске Евгений Вернигор.

Более сложные случаи уже переводят в Новосибирск на вторую линию техподдержки. Именно количество обращений на вторую линию сократилось за месяц.

«Мы делаем более понятными интерфейсы для управления нашими продуктами и услугами, совершенствуем техническую базу. Во-вторых, мы разрабатываем новые алгоритмы и регламенты нашей работы, способные повысить качество сервиса, порой даже предугадывая пожелания наших абонентов. Кроме того, мы стараемся повышать техническую грамотность наших пользователей, разрабатывая специальные приложения», — объясняет причины снижения обращений директор новосибирского филиала «Ростелекома» Юрий Куприянов.

Ежедневно сотрудники проводят дистанционную проверку и устранение неисправностей для 450-480 абонентов. На одного специалиста приходится по 25-30 жалоб от абонентов. Как объясняют сотрудники, для них важно устранить проблему, а не обработать как можно больше заявок.

Забавный пример подобной ситуации приводит оператор второй линии Алексей. Как-то им звонила бабушка и интересовалась, почему родительский контроль не работает и её внук продолжает смотреть каналы для взрослых. Длительное время сотрудники пытались понять, в чём проблема и как её устранить.

«В итоге оказалось, что внуку было 28 лет. Конечно, он без проблем обходил родительский контроль», — говорит Алексей.

Если же нет возможности устранить проблемы дистанционно, то тогда специалисты выезжают на дом.

Напомним, в ноябре 2017 года аудитория интернет-СМИ в Новосибирске впервые превысила телевизионную.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Мобильный и ещё мобильнее

 9 февраля, 10:46 • колонка
Максим Дорн
директор агентства интернет-маркетинга Smartword
Руководитель маркетингового агентства SmartWord Максим Дорнрассказывает о mobile-first индексе, который Google запустит в июле, и о том, как не потерять в трафике с его появлением.
 8 февраля, 08:00 • статья

Анатомия Новосибирска: «Ростелеком»

Первая глава проекта «Анатомия Новосибирска» о телекоммуникациях города через призму крупнейшего предприятия отрасли.

Как понравиться Яндексу за пять кликов

 2 февраля, 10:50 • колонка
Максим Дорн
директор агентства интернет-маркетинга Smartword
Пять инструментов для создания успешного онлайн-имиджа компании от директора агентства интернет-маркетинга.
самое популярное
 7 февраля, 14:31 • новость

«Дверепад» начался в общественном транспорте Новосибирска

Сначала оторвалась дверь у автобуса № 18, а спустя несколько часов подобный инцидент случился уже с маршруткой № 48.
 5 февраля, 10:57 • новость

Крупный супермаркет горит в Новосибирске

Недалеко от станции метро «Берёзовая роща» загорелся супермаркет «Мария-Ра», от здания валит чёрный дым.
 13 февраля, 09:56 • новость

«Как тебе такое, Илон Маск» — жители Новосибирска снова толкали троллейбус (видео)

Утром 12 февраля на улице Восход троллейбус № 8 по техническим причинам остановил движение и на помощь пришли пассажиры — это уже не первый случай за этот месяц.
 1 февраля, 13:05 • статья

Мост, обход или метро: мнение власти

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников оценил мнение жителей города по вопросам строительства, ознакомившись с предварительными итогами опроса Сиб.фм.
 14 февраля, 10:15 • новость

Влюблённые спрыгнули с новосибирского Бугринского моста в реку

Трагедия произошла на Бугринском мосту в Новосибирске, спасти удалось только девушку — парень утонул в Оби.
 5 февраля, 16:43 • новость

Новосибирские синоптики пообещали туманы и морозы до −30 ˚С

В ближайшие дни в Новосибирске ожидаются ночные морозы, туман, гололедица и лёгкий снегопад.
присоединяйтесь!
    