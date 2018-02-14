Союз композиторов в Новосибирске отстоял независимость от Москвы

Союз композиторов России лишил региональные организации самостоятельности; минкульт Новосибирской области выступил против, узнал 14 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения агентства «Интерфакс-Сибирь».

Союз композиторов Сибири отстоял право иметь собственное юридическое лицо организации. Композиторы также сохранят второй этаж исторического Дома композиторов 1911 года постройки в Новосибирске по адресу улица Ядринцевская, 25.

«Союз композиторов России принял решение лишить статуса юридического лица все региональные союзы композиторов, то есть лишить их самостоятельности. Новосибирская область на это не пошла и не будет этого делать», — заявил министр культуры региона Игорь Решетников.

Первый этаж особняка в стиле модерн раньше был занят художественным салоном, где сочинители проводили вечера музыки под эгидой Союза композиторов. Сейчас он находится в аренде, срок которой заканчивается.

Напомним, что в феврале группа Shortparis из Новокузнецка стала музыкальным открытием года в Европе.