За истязания детей опекуны получили условный срок в Кемеровской области

После систематических избиений, лишения еды, выставления раздетыми на мороз и других издевательств над малолетними девочками суд в Кемеровской области назначил их опекунам условное наказание, узнал 14 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

Как установило следствие, 51-летняя жительница Новокузнецкого района являлась опекуном двоих несовершеннолетних детей. Однако мало того, что она не исполняла обязанностей по воспитанию, так ещё и жестоко обращалась с малышами, принося им физическую боль и психические страдания.

Женщина ограничивала детей в еде, отчего их здоровье постепенно ухудшалось, постоянно их оскорбляла нецензурными словами. Избивала девочек опекун либо по надуманным поводам, либо из-за их поведения, связанного с плохим самочувствием.

«Так, в зимний период времени женщина в наказание за плохое поведение выставила одну из девочек без тёплой одежды и обуви в неотапливаемые сени, где ребёнок простоял около 20 минут, не имея возможности зайти в дом», — сообщили в пресс-службе СК по Кемеровской области.

Также следствие установило, что девочек избивал и 53-летний сожитель опекуна. При этом женщина не вмешивалась в «воспитательные» моменты, а просто наблюдала за происходящим.

Синяки на телах детей заметили во время медосмотра в школе. Информацию тут же передали в органы опеки, а материалы — в следственные органы. Детей изъяли из семьи, и сейчас они живут в другой опекаемой семье.

«Примечательно, что в ходе предварительного следствия обвиняемые не признавали вину, объясняя, что дети между собой дерутся, от этого у них синяки. Однако следствием были собраны неопровержимые доказательства вины сожителей, в связи с чем вину в содеянном преступлении они признали полностью», — сказано в сообщении СК по Кемеровской области.

Суд приговорил женщину к трём годам лишения свободы условно, а мужчину — к трём годам и семи месяцам, также условно, по пунктам «а», «г» части второй статьи 117 УК РФ («Истязание в отношении двух лиц, заведомо несовершеннолетних»), а также по статье 156 УК РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

Напомним, в августе 2017 года омская опекун получила условный срок за истязание племянника.