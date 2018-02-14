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Жителей Новосибирска раздражают сердечки — Delivery Club

 14 февраля, 09:22
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Жителей Новосибирска раздражают сердечки &mdash; Delivery Club
фото с сайта pexels.com

Святому Валентину всегда рады в Татарстане, мужчины выдают заказанные в ресторанах блюда за свои кулинарные достижения, а сибиряков атрибуты Дня влюблённых раздражают больше всех в России, 14 февраля узнал корреспондент Сиб.фм из результатов опроса, проведённого аналитиками Delivery Club.

По данным аналитиков, День святого Валентина становится для жителей России уютным домашним праздником: 8 из 10 опрошенных не бронируют столики в ресторанах и кафе, а предпочитают устроить ужин дома. При этом многие не гнушаются невинной лжи и часто выдают еду, заказанную в общепите, за приготовленную своими руками — примечательно, что чаще подобную смекалку проявляют мужчины.

В Сибири к торжествам по случаю 14 февраля и атрибутам праздника относятся сурово: лишь два человека из ста не против отпраздновать его в кафе. Такой показатель рекордно низкий во всей России. Жители Новосибирска чуть чаще остальных сибиряков отмечают День влюблённых в ресторанах, но не придают празднику особого значения: «валентинки» и окрылённые парочки раздражают их больше всех в Сибири.

Четверть пользователей Delivery Club вообще настроены в отношении романтического праздника скептически. Святого Валентина не собираются чествовать жители Москвы, Нижнего Новгорода и Новосибирска. Чуть больше пользователей сервиса романтически настроены в Санкт-Петербурге. От души порадоваться Купидон сможет только в Казани: отмечать День влюблённых собираются две трети жителей столицы Татарстана.

Ещё 16 % заказчиков еды на Delivery Club признались, что рады бы присоединиться к празднованию, если бы были в паре. На одиночество сетует каждый пятый опрошенный от 18 до 25 лет — больше всего тех, кто ещё не нашёл свою любовь, живёт в Краснодаре и, опять же, в Новосибирске.

Напомним, в 2018 году в День святого Валентина в Новосибирске ожидается потепление.

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