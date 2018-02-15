Минтруд НСО разъяснил населению о порядке выплат детских пособий

Жители Новосибирской области проявили интерес к изменениям в порядке назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением второго или третьего ребёнка, узнал корреспондент Сиб.фм 15 февраля из сообщения пресс-службы регионального правительства.

«На вопросы о положениях Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ „О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей“ ответили специалисты министерства труда и социального развития Новосибирской области, отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области», — сообщил пресс-центр правительства региона.

С вопросами звонили жители Новосибирска, а также Черепановского, Искитимского, Ордынского, Купинского, Карасуксого, Чановского и Новосибирского районов. Кроме порядка назначения выплат, людей интересовало предоставление жилья многодетным, порядок начисления пенсии военным, выплаты компенсаций расходов на оплату коммунальных услуг и прочее.

Согласно федеральному закону с 1 января семьи, в которых рождаются первые и вторые дети, могут получать ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет.

Напомним, в феврале 2017 года в хищении из пособий 12 млн рублей обвинили новосибирских соцработников.