Учёные предложили нефтяной технопарк для авантюристов в Новосибирской области

Геологи-нефтяники предложили использовать браунфилд Усть-Таркского месторождения в Новосибирской области для создания нефтяного технопарка для малого бизнеса, узнал 15 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Нефтяной технопарк для всей Сибири может появиться в Новосибирской области. Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Андрея Трофимука СО РАН предложили разместить его на базе одного из месторождений нефти в регионе.

«Разработка мелких месторождений — одно из перспективных направлений в нефтедобыче. Мировой опыт показал, что малый бизнес эффективен в разведке и освоении мелких и мельчайших месторождений нефти и газа. Небольшие компании мобильнее и изобретательнее в этом процессе», — уверен директор ИНГГ СО РАН Игорь Ельцов.

Учёные разработали сценарий создания нефтяного технопарка на базе месторождения ОАО «Новосибирскнефтегаз» в Усть-Таркском районе Новосибирской области. По замыслу геологов, технопарк на браунфилде — площадке с готовой инфраструктурой для нефтедобычи — должен стать научно-образовательным центром, где небольшие компании будут проводить свои эксперименты.

«Я не исключаю также, что мы сможем „вылечить“ Верх-Тарское месторождение. Такие полигоны на истощённых или отработанных месторождениях имеют все крупные нефтяные компании. Например, полигон BETA компании Baker Hughes в США используется как полевая лаборатория для отладки новых технологий и испытаний бурового и геофизического оборудования», — уверен Игорь Ельцов.

Экспериментальный полигон BETA площадью в 640 акров расположен между городами Бостон, штат Луизиана, и Талса, штат Оклахома. Первые разработки нефти на этом месторождении проходили с начала ХХ века, когда основанные авантюристами в ХIХ веке нефтяные компании США начали выходить на мировую арену.

Напомним, что в декабре 2017 года акции новосибирской нефтебазы «Красный Яр» ушли с молотка за 100 тысяч рублей.