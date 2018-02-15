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Новосибирские сноубордисты с травмами выбыли из игр в Пхёнчхане

 15 февраля, 15:51
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Новосибирские сноубордисты с травмами выбыли из игр в Пхёнчхане
фото с сайта teamrussia.pro

Сноубордист Даниил Дильман из Новосибирска выступал на Олимпиаде, не до конца оправившись от травмы, а Николай Олюнин после толчка соперника смог покинуть трассу только с помощью медиков, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщений на сайте олимпийской сборной России 15 февраля.

Спортсмены из Новосибирска, выступающие на Олимпиаде в дисциплине борд-кросс, выбыли из борьбы за олимпийское золото. Николай Олюнин, серебряный призёр Сочи-2014, уверенно шёл к финалу, но в полуфинальном заезде получил травму. Николай упал и 10 минут пролежал на трассе, потому что не смог покинуть её самостоятельно.

Прибывшие врачи доставили Олюнина в медицинский центр. Там спортсмену диагностировали перелом голени.

«С ногой что-то серьёзное», — рассказал главный тренер сноубордистов Денис Тихомиров.
Наиболее вероятной причиной падения и травмы Олюнина Тихомиров считает контакт на трассе с другим спортсменом. Иными словами, тренер считает, что российского сноубордиста толкнул соперник.

Чемпион мира среди юниоров Даниил Дильман выбыл из соревнований на этапе 1/8 финала.

«Старт нормально выкатил. Потом не скоординировал движения вовремя и маленько отстал. Упала скорость. Но не растерялся, начал догонять всех, практически удалось, но на финишной прямой совсем чуть-чуть не хватило», — рассказал спортсмен в интервью сайту «Команда России».

Напомним, 11 февраля норвежский лыжник Симен Крюгер сбил российского скиатлониста Дениса Спицова на олимпийском старте, в результате чего Спицов пришёл к финишу четвёртым.

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