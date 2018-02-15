Новосибирский учёный рассказал о генетической склонности к допингу

Новосибирский учёный Института цитологии и генетики СО РАН Владимир Максимов рассказал о гене марафонцев и связи профессионального спорта с алкоголизмом через другой ген, узнал 15 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Развитый ген дофаминовых рецепторов толкает людей к допингу. Эксперт по молекулярной эпидемиологии и эволюции человека ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН Владимир Максимов рассказал о влиянии генов на спорт высоких достижений.

Длинные аллели — альтернативные цепочки гена дофаминового рецептора D4 — встречаются у страдающих гиперактивностью и дефицитом внимания людей. Носители этого гена постоянно ищут новые впечатления, ощущения и эмоции.

«Такие люди имеют проблемы с обучением, нередко становятся алкоголиками, наркоманами, игроманами. Но когда начали изучать спортсменов, оказалось, что у них тоже больше длинных аллелей этого гена», — сообщил генетик Владимир Максимов.

Генетика — лишь база, а будущее человека в спорте или в употреблении спиртного зависит от воспитания и социального окружения, подчеркнул Владимир Максимов.

Учёный добавил, что носителям аллели е4 гена APOE не стоит заниматься боксом и единоборствами, так как это повышает риск болезни Альцгеймера. Изменения в гене HFE в виде замен хромосом С282Y или H63D приводят к избытку железа в организме, как следствие — гемохроматозу и циррозу печени у мужчин.

«Однако высокий уровень гемоглобина выгоден бегунам на длинные дистанции. Его искусственное повышение могут засчитать как допинг, но только не врождённое», — уверен Владимир Максимов.

Напомним, в феврале новосибирские физики выяснили, что при пережатии одной руки синхронно остывает другая и обе ноги и как это используют врачи.