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Радио Дача приглашает горожан на празднование широкой Масленицы в Заельцовский парк

 15 февраля, 13:38
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Радио Дача приглашает горожан на празднование широкой Масленицы в Заельцовский парк
фото предоставлено организаторами

Организаторы масштабного мероприятия пообещали жителям Новосибирска множество масленичных забав, конкурсы и выступление музыкальных коллективов, а также призы и подарки, узнал корреспондент Сиб.фм из соообщения «Радио Дача» 15 февраля.

В программе празднования Масленицы 18 февраля: перетягивание каната, бой на бревне, забеги в мешках и другие масленичные забавы.

Гостей ждут выступления музыкальных коллективов, конкурсы и подарки от «Радио Дача» и партнёров. Не обойдётся праздник и без традиционного масленичного столба, с которого можно будет достать блендер, набор посуды, утюг, фен и ещё множество призов.

Каждый гость сможет бесплатно насладиться горячим чаем и пловом от оптово-розничного центра «Нордмолл».

Любой желающий сможет записаться на тест-драйв у официального дилера SKODA — «Автомир Богемия Новосибирск».

Возрастное ограничение: 0+

Напомним, в январе на «Радио Дача» стартовал конкурс на звание главной кошки Новосибирска, итоги которого будут подведены 30 марта в эфире радиостанции.

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