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Роскомнадзор блокирует продажу контрафактных билетов на ЧМ-2018

 15 февраля, 17:59
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Роскомнадзор блокирует продажу контрафактных билетов на ЧМ-2018
фото с сайта pexels.ru

В «чёрном списке» оказались 200 страниц сайтов с информацией о продаже входных билетов на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения Роскомнадзора 15 февраля.

По решению суда Роскомнадзор внёс в Единый реестр запрещённой информации 200 веб-страниц, через которые можно было купить или получить информацию о местах продажи контрафактных билетов на приближающийся Чемпионат мира по футболу.

«В настоящий момент владельцы 169 сайтов удалили информацию о продаже контрафактной продукции. Владельцам 15 сайтов и провайдерам хостинга направлены соответствующие уведомления», — сообщила пресс-служба ведомства.

Владельцы 16 сайтов отказались добровольно удалять предложения о продаже билетов и контрафакта (атрибутов и аксессуаров для болельщиков). Роскомнадзору пришлось заблокировать доступ к некоторым страницам этих сайтов и хостингов.

Чемпионат России по футболу в 2018 году будет принимать Россия. Матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи.

Напомним, болельщик российской сборной из Новосибирска первым купил авиабилет до Москвы за пять рублей, чтобы попасть на одну из игр чемпионата.

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