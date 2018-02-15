Роскомнадзор блокирует продажу контрафактных билетов на ЧМ-2018
15 февраля, 17:59
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В «чёрном списке» оказались 200 страниц сайтов с информацией о продаже входных билетов на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения Роскомнадзора 15 февраля.
По решению суда Роскомнадзор внёс в Единый реестр запрещённой информации 200 веб-страниц, через которые можно было купить или получить информацию о местах продажи контрафактных билетов на приближающийся Чемпионат мира по футболу.
«В настоящий момент владельцы 169 сайтов удалили информацию о продаже контрафактной продукции. Владельцам 15 сайтов и провайдерам хостинга направлены соответствующие уведомления», — сообщила пресс-служба ведомства.
Владельцы 16 сайтов отказались добровольно удалять предложения о продаже билетов и контрафакта (атрибутов и аксессуаров для болельщиков). Роскомнадзору пришлось заблокировать доступ к некоторым страницам этих сайтов и хостингов.
Чемпионат России по футболу в 2018 году будет принимать Россия. Матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи.
Напомним, болельщик российской сборной из Новосибирска первым купил авиабилет до Москвы за пять рублей, чтобы попасть на одну из игр чемпионата.