Росавтодор выделил на новосибирские дороги 1 млрд рублей

Более 1 млрд рублей Федеральное дорожное агентство направило на ремонт и строительство дорог в Новосибирской агломерации, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального правительства 15 февраля.

Росавтодор и правительство Новосибирской области уже заключили соглашение о предоставлении региону трансфертов из федерального бюджета. Объём софинансирования ремонта дорог составит 1 млрд рублей для региона и 288 млн рублей для дорог Новосибирска.

По словам врио министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Костылевского, всего в 2018 году на ремонт областных и межмуниципальных дорог будет направлено более 1 млрд рублей, а на ремонт городских дорог — более 770 млн рублей.

Муниципалитеты, входящие в состав агломерации — Обь, Кольцово, Искитим, Бердск, — уже ведут торги на право заключения договоров на проведение дорожных работ.

«В 2018 году в регионе в рамках проекта планируется привести в нормативное состояние 36 участков автомобильных дорог агломерации протяжённостью 96 километров, что увеличит до 52 % долю сети автодорог агломерации, находящихся в нормативном состоянии», — указано в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области.

Росавтодор организует софинансирование регионального и городского бюджетов в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», разработанного по инициативе президента России Владимира Путина.

Напомним, в октябре 2017 года жители Новосибирска выбрали дороги для ремонта.