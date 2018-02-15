РПЦ увидела послание к обществу полтергейста в Томской области

Полицейские Колпашевского района в Томской области февраля вызвали в дом с полтергейстом священников — местная eпархия дала разъяснение ситуации, узнал корреспондент Сиб.фм 15 февраля из сообщения информационного отдела Колпашевской епархии.

12 февраля в Колпашевскую епархию обратилась семья из посёлка Маракса. Люди жаловались на летающие предметы и падающую мебель. Вызванные на место паранормальных явлений сотрудники полиции подтвердили присутствие неизвестных сил и обратились по этому поводу в епархиальное управление.

Священнослужитель совершил чин освящения этого загадочного дома и выяснил в ходе беседы с семьёй, что подросток, живущий в доме, хочет принять святое Крещение. Епархия отмечает, что именно на 15-летнего жителя дома приходилась большая часть нападок полтергейста.

Митрополиты объяснили всё происходящее в семье как действия «духов злобы». Однако они также отметили, что зло бессильно перед действием любви и обряд крещения мальчика поможет избавиться от злых нападок неведомых сил. Ведь тогда, по их мнению, он станет «недоступным для сил зла».

Информационный отдел Колпашевской епархии подчеркнул, что семья и уж тем более ни ребёнок не виноваты в случившемся. И не просто так этот случай стал популярен в обществе и СМИ.

«Можно видеть в этом напоминание, своеобразный „сигнал“ дремлющему духу человека о том, что наряду с видимой, материальной действительностью с её физическими законами, существует духовная реальность, законами которой являются заповеди Божии. И только исполняя эти духовные законы, человек может уверенно и безопасно чувствовать себя в духовном измерении своего бытия», — сказано в сообщении на официальном сайте Колпашевской епархии.

Напомним, в феврале рапорт об паранормальных явлениях написал сотрудник МВД Томской области.