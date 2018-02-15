Семь школьников попали в больницу после распыления газового баллончика в Томской области

Учеников школы № 64 села Тимирязевского Томской области эвакуировали из здания после распыления газового баллончика, есть пострадавшие, узнал корреспондент Сиб.фм 15 февраля из сообщения пресс-службы мэрии Томска.

15 февраля в школе № 64 села Тимирязевского неизвестный распылил газовый баллончик. По предварительной оценке специалистов, он был перцовым. В течение семи минут педагоги эвакуировали из здания 286 детей и 25 взрослых.

После инцидента 10 детей пожаловались на першение в горле. Их осмотрели специалисты скорой помощи и семерых из них доставили в больницу.

На данный момент, как пояснил городской департамент образования, в здании нет превышения предельной допустимой нормы газов. Но руководство школы всё равно решило распустить учеников первой смены и передать их родителям. Занятия второй смены также отменили. В здании будут проводить генеральную уборку.

Полиция проводит проверку по данному факту. В мэрии предполагают, что баллончик распылил один из учеников школы.

«Запрет на ношение опасных предметов на территории школ закреплён как локальными актами образовательного учреждения, так и Федеральным законом (пункт 5 в редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 227-ФЗ). Во всех школах Томска для родителей мы проводим инструктаж по безопасности с информацией о перечне запрещённых в школе предметов и ответственности родителей за нарушение этих правил», — заявил заместитель начальника по безопасности образовательных учреждений департамента образования администрации Томска Константин Беляев.

Напомним, в феврале школьники отравились лекарствами в Новосибирской области.