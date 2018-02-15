2 балла
-12 °C
Курс ЦБ:
56,59
70,67

Семь школьников попали в больницу после распыления газового баллончика в Томской области

 15 февраля, 15:21
были упомянуты
подходящие темы
Семь школьников попали в больницу после распыления газового баллончика в Томской области
фото с сайта school64.tom.ru

Учеников школы № 64 села Тимирязевского Томской области эвакуировали из здания после распыления газового баллончика, есть пострадавшие, узнал корреспондент Сиб.фм 15 февраля из сообщения пресс-службы мэрии Томска.

15 февраля в школе № 64 села Тимирязевского неизвестный распылил газовый баллончик. По предварительной оценке специалистов, он был перцовым. В течение семи минут педагоги эвакуировали из здания 286 детей и 25 взрослых.

После инцидента 10 детей пожаловались на першение в горле. Их осмотрели специалисты скорой помощи и семерых из них доставили в больницу.

На данный момент, как пояснил городской департамент образования, в здании нет превышения предельной допустимой нормы газов. Но руководство школы всё равно решило распустить учеников первой смены и передать их родителям. Занятия второй смены также отменили. В здании будут проводить генеральную уборку.

Полиция проводит проверку по данному факту. В мэрии предполагают, что баллончик распылил один из учеников школы.

«Запрет на ношение опасных предметов на территории школ закреплён как локальными актами образовательного учреждения, так и Федеральным законом (пункт 5 в редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 227-ФЗ). Во всех школах Томска для родителей мы проводим инструктаж по безопасности с информацией о перечне запрещённых в школе предметов и ответственности родителей за нарушение этих правил», — заявил заместитель начальника по безопасности образовательных учреждений департамента образования администрации Томска Константин Беляев.

Напомним, в феврале школьники отравились лекарствами в Новосибирской области.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Однажды на Среднем Западе

 8 февраля, 10:59 • колонка
Максим Генинг
кинолюбитель
 6 февраля, 13:39 • интервью

Войти в зону комфорта

Быть или не быть матерью? А если быть — то уходить в декрет на три года или переживать беременность на работе? Своим опытом делится региональный управляющий «БКС Ультима private banking» Олеся Некрасова, ждущая второго ребёнка.
 15 января, 13:35 • статья

Мама, у меня ВИЧ — я умру?

От 3,5 до 5 тысяч родителей в Новосибирской области ежегодно отказываются от профилактической вакцинации своих детей. К чему это может привести и как с этим бороться законодательно, рассказали органы опеки, минздрав и прокуратура.
самое популярное
 7 февраля, 14:31 • новость

«Дверепад» начался в общественном транспорте Новосибирска

Сначала оторвалась дверь у автобуса № 18, а спустя несколько часов подобный инцидент случился уже с маршруткой № 48.
 5 февраля, 10:57 • новость

Крупный супермаркет горит в Новосибирске

Недалеко от станции метро «Берёзовая роща» загорелся супермаркет «Мария-Ра», от здания валит чёрный дым.
 14 февраля, 10:15 • новость

Влюблённые спрыгнули с новосибирского Бугринского моста в реку

Трагедия произошла на Бугринском мосту в Новосибирске, спасти удалось только девушку — парень утонул в Оби.
 14 февраля, 13:25 • новость

Перед прыжком с моста в Новосибирске парень попрощался в соцсетях

За день до трагедии парень, погибший после падения с новосибирского моста, вёл себя совершенно нормально, а затем попрощался со всеми в соцсети.
 13 февраля, 09:56 • новость

«Как тебе такое, Илон Маск» — жители Новосибирска снова толкали троллейбус (видео)

Утром 12 февраля на улице Восход троллейбус № 8 по техническим причинам остановил движение и на помощь пришли пассажиры — это уже не первый случай за этот месяц.
 5 февраля, 16:43 • новость

Новосибирские синоптики пообещали туманы и морозы до −30 ˚С

В ближайшие дни в Новосибирске ожидаются ночные морозы, туман, гололедица и лёгкий снегопад.
присоединяйтесь!
    