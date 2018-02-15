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Сирийская армия подсчитывает потери террористов

 15 февраля, 14:01
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Сирийская армия подсчитывает потери террористов
фото сайта pexels.com

Отряды Сирийской арабской армии продолжают бороться с группировками террористов в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. Совместно с добровольцами из российской частной военной компании Вагнера сирийским солдатам удалось значительно проредить ряды боевиков, узнал корреспондент Сиб.фм 15 февраля из сообщения информационного агентства REGNUM.

Предполагается, что в результате ожесточённых боёв за последние несколько дней террористы потеряли около 20 человек. Как сообщает Regnum со ссылкой на канал Syria Today в Telegram, в числе ликвидированных бандитов есть и непосредственные участники группы, взявшей на себя ответственность за сбитый самолёт Су-25, пилотом которого был Роман Филиппов, погибший в бою с террористами.

Издание сообщает, что сирийским солдатам и российским добровольцам удалось найти склады оружия и боеприпасов с маркировками западных заводов-изготовителей. В связи с этим несколько военных экспертов предположили, что террористы могли получить вооружение, в том числе ПЗРК, из которого сбили российский штурмовик, непосредственно из стран НАТО.

Regnum отмечает, что гибель товарища сподвигла бойцов так называемой «группы Вагнера» вступить в бой ещё яростнее. Вместе с отрядами сирийской армии они совершили рейд против боевиков из запрещённой группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», союзной с запрещённой в России группировкой радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусра», итогом которого стала гибель нескольких десятков террористов.

По сообщению информагентства, сейчас войска правительства Башара Асада вместе с добровольцами из России продолжают отбивать у радикальных исламистов позиции на реке Оронте и в пустыне Бадия, а также на границах сирийских провинций Хомс и Дейр эз-Зор.

Напомним, в мае 2017 года в Сирии погиб солдат-контрактник из Иркутска.

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