Здание с красной звездой в центре Новосибирска выставили на торги

Аукцион пятиэтажного здания и прилегающего земельного участка в Новосибирске объявил их владелец — завод имени Коминтерна, узнал корреспондент Сиб.фм 15 февраля на сайте АО «НИИ измерительных приборов».

Здание находится на улице Серебренниковской, 29, его площадь — более девяти тысяч квадратных метров, а размер земельного участка составляет 23 тысячи квадратных метров.

Начальная цена недвижимости составляет чуть больше 483 млн рублей, шаг аукциона — 2 млн рублей. Торги должны состояться 29 июня.

«Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке в порядке, предусмотренном статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, документацией аукциона и в соответствии с правилами работы электронной торговой площадки ’’Fabrikant’’», — написали в документе о проведении аукциона.

В свидетельстве о государственной регистрации права на земельный участок указано, что на территории можно возводить и многоэтажные здания.

Напомним, в октябре 2017 года в Новосибирске по адресу Серебренниковская, 29 произошёл пожар.