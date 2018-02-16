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Дерипаска заработает почти миллиард рублей на майнинге биткоина в Иркутской области

 16 февраля, 15:59
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Дерипаска заработает почти миллиард рублей на майнинге биткоина в Иркутской области
Фото Ольги Салий

Компания Олега Дерипаски En+ Group предложила построить майнинговые фермы возле пяти ГЭС в Иркутской области с помощью американских и китайских инвесторов, узнал 16 февраля корреспондент Сиб.фм из пресс-релиза Bitcoin News.

Крупнейшие ГЭС Сибири станут площадками для майнинга биткоина. Братская ГЭС и Усть-Илимская ГЭС, входящие в пятёрку самых мощных ГЭС в России, предоставят свои мощности и инфраструктуру для майнинговых ферм.

Иркутская ГЭС мощностью около 662 мегаватт, Ново-Иркутская ТЭЦ мощностью 655 мегаватт и ТЭЦ в Усть-Илимске мощностью 575 мегаватт также входят в проект.

По мнению En+ Group, холодный климат в Иркутской области и наличие дешёвой электроэнергии делают это предложение привлекательным для разработчиков криптовалютных систем.

«Компания ведёт переговоры с несколькими инвесторами, в том числе с международными — китайскими и американскими — о строительстве майнинговых ферм, которые будут действовать как потребители электроэнергии», — рассказал гендиректор En+ Group Максим Соков.

En+ Group особенно выиграет от сотрудничества с инвесторами из Китая, где действует строгий запрет на обращение криптовалюты, уверен Максим Соков.

По данным «Ведомостей», общий спрос на энергоснабжение от майнеров криптовалюты En + Group в 2018 году может достичь 100 мегаватт. Группа компаний сможет заработать около 980 млн рублей.

«Каждые 100 мегаватт электроэнергии могут принести En+ Group от 10 до 15 млн $», — считает руководитель группы исследований и прогнозирования ACRA Наталья Порохова.

Сейчас основным потребителем электроэнергии в регионе является крупнейший производитель алюминия «РУСАЛ», контролируемый En+ Group.

Напомним, что в декабре 2017 года The Economist назвал Иркутск лучшим местом для добычи биткоинов.

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