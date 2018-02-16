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«Домик в деревне» запускает «Горячую линию Масленицы»

 16 февраля, 17:24
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«Домик в деревне» запускает «Горячую линию Масленицы»
фото предоставлено организаторами

«Домик в деревне» вновь запускает праздничный сервис «Горячая линия Масленицы», чтобы помочь всем любителям блинов подготовиться к широкой Масленице. Каждый желающий сможет позвонить на горячую линию с 5 по 18 февраля и получить ответы на вопросы, связанные с выпеканием блинов или масленичными традициями. В этом году операторами горячей линии станут настоящие повара.

Бренд «Домик в деревне» снова приходит на помощь всем, кто сомневается в своих «блинных» способностях или просто не знает, как печь румяные и вкусные блинчики. Каждый желающий сможет связаться с «блинных дел мастерами и мастерицами» — настоящими поварами — по мессенджеру или телефону. Они раскроют все тонкости и хитрости выпекания главного масленичного лакомства!

Популярная певица Валерия также подключится на «Горячую линию» 16 февраля с 14:30 до 15:30 часов по московскому времени и с радостью поделится масленичными традициями и любимыми блюдами своей семьи.

«Масленица для нашей семьи — прекрасный повод собраться вместе, приготовить что-то вкусное, душевно провести время, — сообщила певица. — За историю нашей семьи столько случалось интересных и забавных случаев на Масленицу! Я с радостью расскажу обо всём, буду ждать звонка!»

«Горячая линия Масленицы» открыта с 5 по 18 февраля с 9:00 до 21:00 по московскому времени. Связаться с операторами можно любым удобным для вас способом: позвонив по номеру 8 (800) 333-54-64 или отправив сообщение на номер 8-985-579-02-24 в мобильных мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Skype, в том числе в виде голосового сообщения.

Напомним, в январе масленица и «ржачные открытки» стали запросами недели в Новосибирске.

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