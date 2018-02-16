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Елбанская семья отравилась угарным газом в Новосибирской области

 16 февраля, 15:54
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Елбанская семья отравилась угарным газом в Новосибирской области
фото с сайта 54.mchs.gov.ru

В селе Елбань Новосибирской области из-за отравления угарным газом погибла женщина, её мужа и двоих детей удалось спасти, узнал корреспондент Сиб.фм 16 февраля из сообщения пресс-службы регионального МЧС.

В частном доме села Елбань обнаружили семью, состоящую из четырёх человек, с признаками отравления. На место происшествия приехали медики и госпитализировали мучжину и двоих детей с диагнозом «отравление угарным газом». К сожалению, женщину спасти не удалось.

Как сообщили в МЧС, причиной трагедии стала закрытая задвижка дымохода у топящейся печи.

«Угарный газ токсичен, не имеет ни запаха, ни цвета, поэтому люди, особенно в состоянии сна, не могут его почувствовать», — сообщила представитель пресс-службы регионального МЧС.

Напомним, в июле 2017 года отравились угарным газом трое сотрудников МЧС и житель Кемеровской области.

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