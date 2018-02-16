Главу новосибирского НИИТО отправили под домашний арест

Доктора медицинских наук, руководителя НИИТО Михаила Садового вечером 15 февраля на 48 часов задержали по подозрению в присвоении и растрате денежных средств, узнал корреспондент Сиб.фм 16 февраля из сообщения «Коммерсанта».

Сотрудники полиции задержали директора ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО) им. Цивьяна» Минздрава России Михаила Садового вечером 15 февраля. 16 февраля Центральный районный суд Новосибирска поместил его на два месяца под домашний арест. Как сообщил изданию источник, дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), санкция по ней — до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Садовой более 30 лет посвятил работе в Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна, пройдя путь от младшего научного сотрудника до руководителя самого крупного в России специализированного медицинского учреждения и методического центра. Михаил Садовой возглавил НИИТО в 2006 году, под его руководством была сформирована система контроля качества медицинской помощи. Он смог существенно повысить уровень и эффективность лечения пациентов и увеличить количество

Являясь экспертом в области вертебрологии, травматологии, ортопедии и нейрохирургии, Садовой 10 лет заведует кафедрой организации здравоохранения и общественного здоровья факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей Новосибирского государственного медицинского университета, который он окончил в 1981 году.

Напомним, в ноябре 2017 года следователи передали в суд уголовное дело в отношении бывшего ректора Омского государственного педагогического университета за присвоение и растрату бюджетных средств.