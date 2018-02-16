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Иркутские моржи нырнули в Байкал для пародии на «Satisfaction» (видео)

 16 февраля, 16:50
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Иркутские моржи нырнули в Байкал для пародии на «Satisfaction» (видео)
Стоп-кадр из видео «СИБИРСКИЙ SATISFACTION CHALLENGE В ПРОРУБИ»

Иркутский клуб подлёдного плавания на Байкале снял пародию на Satisfaction с нырянием в прорубь; это заинтересовало CNN в Чили, узнал 16 февраля корреспондент Сиб.фм из группы «Прибайкальцы» в соцсети «ВКонтакте».

Иркутский клуб холодного плавания попал в сводки мировых СМИ. Телеканал CNN в Чили опубликовал статью об очередной видеопародии на клип Satisfaction, снятой на Байкале в морозы.

«Самое экстремальное „удовлетворение“ произошло недавно в Сибири, где несколько членов зимнего плавательного клуба в русском городе Иркутске танцевали под ритм сингла Бенни Бенасси в купальниках на льду и в замерзающей воде озера Байкал. Посмотрите этот неповторимый клип», — посоветовали журналисты CNN.

Участники клуба холодного плавания «Прибайкальцы» снимали видео на Байкале в мороз ниже −20 °С. Свой новый коллектив моржи назвали «Горячие головы». Видео было опубликовано на одноимённом канале YouTube 12 февраля и набрало более 18 тысяч просмотров.

Напомним, в январе новосибирские модели вооружились для пародии на «Satisfaction».

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