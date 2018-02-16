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Избивший жену из-за золотого кольца и алиментов депутат ответит перед законом

 16 февраля, 17:15
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Избивший жену из-за золотого кольца и алиментов депутат ответит перед законом
фото с сайта pixabay.com

Депутат городского совета Барабинска предстанет перед судом; в попытке заявить о своём нежелании платить алименты и вернуть драгоценный подарок народный избранник едва не покалечил супругу, узнал корреспондент Сиб.фм 16 февраля из сообщения региональной прокуратуры.

Барабинскому депутату городского совета грозит до трёх лет лишения свободы, заместитель Барабинского межрайонного прокурора Александр Девятов передал его дело в суд.

По данным следствия, 33-летний депутат в марте 2017 года пришёл в дом к бывшей супруге. Мужчина был очень недоволен тем, что жена попыталась добиться от него выплаты алиментов через суд и потребовал вернуть его подарок — золотое кольцо.

Ярость оскорблённого алиментщика достигла пика, когда кольцо ему никто не вернул. Он сбил отказавшую бывшую супругу с ног, прижал к полу ногами и заломил ей руку за спину, чтобы снять кольцо.

«В результате потерпевшая получила телесные повреждения в виде тупой травмы правой верхней конечности, растяжение связок правового плечевого сустава, ушиб мягких тканей правой кисти в виде отёка», — указано в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

К испорченной репутации добавилось обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья»). В ближайшее время дело рассмотрит мировой судья Барабинского судебного района.

Напомним, в июле 2017 года суд оштрафовал кузбасского экс-чиновника за драку с соседями.

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