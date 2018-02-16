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Дмитрий Медведев оценил инвестиционные проекты Новосибирской области

 16 февраля, 18:01
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Дмитрий Медведев оценил инвестиционные проекты Новосибирской области
фото с сайта nso.ru

15 февраля председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил выставочный стенд Новосибирской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи и высоко оценил местные разработки, узнал корреспондент Сиб.фм 16 февраля из сообщения пресс-службы правительства Новосибирской области.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников представил главе российского правительства Дмитрию Медведеву на выставке информацию об инвестиционных проектах региона. В частности, речь шла об АО «НЭВЗ-Керамикс» — врио губернатора подчеркнул конкурентоспособность выпускаемой этим предприятием продукции. Речь шла о керамических изделиях медицинского и оборонного назначения.

Также на выставке в Сочи агентство инвестиционного развития Новосибирской области и агентство по развитию Дальнего Востока подписали соглашение о сотрудничестве.

Андрей Травников отметил, что с экспозицией ознакомилось большое количество посетителей и состоялось подробное обсуждение инициатив, которые, по его мнению, в будущем поспособствуют развитию местных производств. По итогу врио губернатора договорился с федеральными министрами об их визите в Новосибирск.

«Мы продолжим обсуждение проектов, объектов капитального строительства, инициатив, которые нацелены на развитие и промышленности, и социальных сфер нашего региона», — заявил врио губернатора.

Напомним, в феврале президент России Владимир Путин одобрил строительство метро в Новосибирске.

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