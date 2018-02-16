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На что жители Новосибирска тратят 26 тысяч рублей в год

 16 февраля, 17:29
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На что жители Новосибирска тратят 26 тысяч рублей в год
фото с сайта pixabay.com

Житель Новосибирска тратит на ЖКХ, проезд и интернет более 26 тысяч рублей в год, узнал 16 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения Новосибирскстата.

Жители 13 регионов Сибири потратили более 815,6 млрд рублей на платные услуги за 2017 год. Это почти на 18 млрд рублей больше, чем в 2016 году.

Население Новосибирской области потребляет около 17,7 % объёма платных услуг и занимает первое место по платёжеспособности. Жители региона потратили более 144,36 млрд рублей в 2017 году на услуги.

Большая часть платных услуг — оплата ЖКХ (21,5 %), мобильной связи, телевидения и интернета (17,1 %), а также проезд в общественном транспорте, в такси и грузоперевозки (12,9 %).

Каждый житель Новосибирской области потратил на оплату коммунальных услуг 11,1 тысячи рублей, услуг связи — 8,9 тысячи рублей, транспортных — 6,7 тысячи рублей за год.

Статистики рассказали о снижении тарифов ЖКХ в январе 2018 года. С декабря 2017 года тарифы на пар и горячую воду упали на 5,2 %, электричество подешевело на 2,5 %. Однако стали выше тарифы на электроэнергию собственного производства — на 2,3 %.Тарифы на питьевую воду упали на 2,9 %.

Напомним, по статистике за февраль жители Новосибирска стали ближе к вегетарианству за год.

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