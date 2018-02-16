Новое оборудование для недоношенных детей появилось в Новосибирской больнице

В детской клинической больнице № 4 Новосибирска появилось новое офтальмологической оборудование для ранней диагностики нарушения развития сосудистой системы сетчатки и оказания высокотехнологичной медицинской помощи недоношенным детям, узнал корреспондент Сиб.фм 15 февраля из сообщения пресс-службы регионального правительства.

На закупку офтальмологического оборудования направили 14,5 млн рублей из средств Фонда обязательного медицинского страхования.

«Как сообщила заместитель главного врача по стационарной помощи ДГКБ № 4 Наталья Века, для диагностики активной прогрессирующей ретинопатии у недоношенных младенцев была приобретена офтальмологическая цифровая система Ret Cam Shuttle, а также лазерная офтальмологическая система, непрямой лазерный офтальмоскоп, наркозный аппарат», — сообщила пресс-служба правительства.

Цифровое фотографирование позволяет выявить заболевания на одну-две недели раньше, чем при использовании метода непрямой офтальмоскопии. Также данное оснащение позволило оборудовать помещение для проведения операции коагуляции сетчатки недоношенным детям в активных стадиях ретинопатии.

«Ретинопатия недоношенных — тяжёлое заболевание недоношенных детей, связанное с нарушением развития сосудистой системы сетчатки. На сегодняшний день это одна из главных причин, которая может привести к необратимой потере зрения у детей раннего возраста», — написала пресс-служба регионального правительства.

Также в отделении реанимации и интенсивной терапии клинической больницы № 4 оборудовали восемь новых открытых реанимационных мест для новорождённых, четыре аппарата искусственной вентиляции лёгких и 30 шприцевых насосов для внутривенного ввода лекарства с заданной скоростью. На всё это было выделено 19 млн рублей по программе «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы».

Напомним, в феврале в новосибирской больнице более 120 пациентов спасались от пожара.