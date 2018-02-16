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Роботы выскажут все свои мысли и мнения жителям Новосибирска

 16 февраля, 08:00
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Роботы выскажут все свои мысли и мнения жителям Новосибирска
фотографии предоставлены организаторами выставки

Гости крупнейшей выставки роботов в России смогут услышать, о чём думают самые современные изобретения в области искусственного интеллекта и побеседовать с ними на самые разные темы, узнал корреспондент Сиб.фм от организаторов выставки «Корпорация роботов» 16 февраля.

Больше всего приятных слов можно получить от первого цифрового светского льва Бориса. Каждый гость остаётся в его памяти навсегда, впрочем, как и его самого никто не сможет забыть. Promobot Борис — очень обходительный и эрудированный робот. Вместе с приятелем RBot Валерой они готовы говорить с представителями человечества часами, а Борис ещё и «постреляет» дамам светодиодными сердечками в глазах.

Первая робот-женщина в России Kiki уверенно покоряет мужские сердца сочетанием «ум+красота». Светлые глаза, приятный голос заставят задавать ей новые и новые вопросы: «Сколько планет в солнечной системе?», «Что такое фотосинтез?», «Сколько будет 2334*2949?»...

«Извините, калькулятором я подрабатываю в другой день!» — нужно быть готовыми услышать и такой ответ.

Ещё один разговорчивый на выставке — робот «Деревяка». Разработчикам удалось не только создать «говорящего» робота, но и наделить его экстрасенсорными способностями.

«Самый душевный и милый робот. Этот заводной шарманщик и гадалка не даст вам скучать ни минуты. Он начнёт предсказывать вашу судьбу, как только вы угостите его монеткой. А маленькие дети будут просто в восторге, ведь он похож на настоящего домовёнка!» — рассказывают организаторы выставки о забавном и таинственном экспонате.

Кроме общительных, на выставке будут присутствовать также роботы-танцоры, футболисты, боксёры и целая труппа роботеатра — более 50 уникальных объектов со всего мира. Гости смогут сконструировать своего робота в мастерской робототехники и оставить себе на память.

На площадке выставки гости смогут вырваться из зоны комфорта — спуститься на дно океана или прогуляться по Парижу в четырёх зонах виртуальной реальности.

Интерактивная площадка изобретений на границе с чудесами будет открыта на цокольном этаже ТЦ «Малинка» до 25 февраля. На посещение «Корпорации роботов» можно получить бесплатный детский билет у партнёров компании-организатора.

Напомним, на выставке «Корпорация роботов» можно взять у экспонатов уроки танцев и порисовать 3D-ручкой.

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