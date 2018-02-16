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Воспитательница оставила ребёнка на морозе в Красноярском крае

 16 февраля, 17:17
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Воспитательница оставила ребёнка на морозе в Красноярском крае
фото с сайта pixabay.com

Прокуратура Красноярского края проверит информацию о жестоком наказании шестилетнего воспитанника детского сада № 39 в городе Ачинске оставлением на морозе, узнал корреспондент Сиб.фм 16 февраля из сообщения региональной прокуратуры.

В ачинском детсаду № 39 воспитательница в наказание оставила шестилетнего мальчика на морозе. Об этом мама ребёнка рассказала корреспондентам местного телеканала «АТВ».

Вечером того же дня мальчик сообщил о случившемся матери. По его словам, воспитательница не пустила его в детский сад из-за того, что он без разрешения покатался на горке. Ребёнка завели в здание садика после того, как он извинился.

«В связи с размещением в краевых средствах массовой информации сведений о наказании шестилетнего воспитанника детского сада путём оставления на морозе организована прокурорская проверка», — сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Напомним, в мае 2017 года иркутская воспитательница, заклеившая детям рты, потеряла работу.

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