Трагедии и морозы: в Новосибирске принимает соболезнования семья девушки, погибшей при крушении Ан-142 в Подмосковье, после короткого потепления вновь крепнут морозы. Место проведения молодёжного Чемпионата мира по хоккею 2023 года определилось точно. И это, пожалуй, хорошая новость. Мы собрали самые важные события с 12 по 16 февраля по версии Сиб.фм.

СЕРЁЖА, ДЕРЖИСЬ И КРЕПИСЬ

Понедельник, 12 февраля. Неделя началась совсем не жизнеутверждающе. В воскресенье, 11 февраля, самолёт Ан-142 авиакомпании «Саратовские авиалинии» в воздухе столкнулся с почтовым вертолётом. В результате крушения погиб 71 человек. В тот же день на место вылетел глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, спасатели устанавливали личности погибших. 12 февраля Минтранс России подтвердил гибель экипажа самолёта и всех пассажиров. Рейсом «Москва-Орск» не посчастливилось лететь 22-летней Дарье Толмасовой из Новосибирска, возлюбленной защитника владивостокского хоккейного клуба «Адмирал» Сергея Ильина. Соболезнования Сергею товарищи по команде выразили в клубном Instagram-аккаунте.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования родным и близким Дарьи и поручил департаменту по социальной политике оказать всю возможную помощь родным девушки.

ЧЕМПИОНАТ МИРА — МЕТРО В ПРИДАЧУ

Вторник, 13 февраля. Сообщение о том, что хозяйкой Молодёжного чемпионата по хоккею с шайбой станет Россия, опубликовал канадский хоккейный комментатор Горд Миллер. Вместе с тем он сообщил, что IIHF собирается официально объявить страну-хозяйку турнира в мае 2018 года на конгрессе в Копенгагене. Однако глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель объявил столицу ЧМ-2023 уже на следующий день.

«Я подтверждаю, что молодёжный чемпионат мира 2023 года пройдёт в Новосибирске», — сообщил Рене Фазель канадскому спортивному телеканалу TSN.

Строительство новой Ледовой арены, — обязательное условие проведения ЧМ-2023 в Новосибирске, — начнётся в 2020 году. Спорткомплекс вместимостью 12 тысяч зрителей будет располагаться на левом берегу реки Оби, рядом с метромостом, его строительство обойдётся примерно в 4,5 млрд рублей. Ещё 4 млрд рублей может потребоваться для строительства станции метро «Спортивная». В Новосибирске скоро закипит работа: достойный уровень проведения мирового первенства нужно обеспечить любой ценой.

«ПРОЩАЙТЕ»

Среда, 14 февраля. Смелый и трагический поступок совершили влюблённые в Новосибирске. Несовершеннолетние парень и девушка спрыгнули с Бугринского моста в воду. Очевидцы отчаянного шага подростков позвонили спасателям. Через несколько минут бойцы МАСС подняли девушку и её возлюбленного, потерявших сознание, на борт спасательного катера. Девушку госпитализировали, но парня реанимировать так и не удалось.

Накануне погибший 17-летний студент Новосибирского авиационного колледжа удалил свою страницу в соцсети «ВКонтакте» со словом «Прощайте». Выяснить причины, побудившие влюблённых подростков свести счёты с жизнью, предстоит сотрудникам следственного комитета.

ОПЯТЬ?!

Четверг, 15 февраля. Не успели жители Новосибирска ослабить намотку шарфов, а птицы — отойти от запоя оттаявшими ягодами, на город вновь надвигаются холода. Над территорией региона проходит циклон, а это облачность, дымки, слабый снег. И мороз. С 16 февраля температура воздуха составит от −17 °С до −30 °С. Днём жителям области будет полегче: 17 февраля температура останется в пределах −10...-15 °С, а 18 февраля — от −6 °С до 16 °С, считают синоптики. Делайте ваши ставки, господа: угадывать время наступления весны в Сибири гораздо увлекательнее, чем играть в русскую рулетку.

ВСЁ НЕ ЗРЯ

Пятница, 16 февраля. Глава Колыванского района Новосибирской области подал в отставку. Виктор Аверин оставил свой пост под натиском общественности: несчастный случай, произошедший 2 февраля, всколыхнул посёлок Колывань и заставил жителей выйти на митинг к дверям районной администрации. Два маленьких брата утонули в технической яме, выкопанной для ремонта водопровода. Выяснилось, что яму выкопали рабочие МУП «Колыванское хозяйство» и не зарывали в течение длительного времени после того, как провели все работы. Директора предприятия отправили под арест на время следствия. А мэр Колывани Алексей Дорофеев и глава района Виктор Аверин освободили свои посты. Следователи продолжат выяснять обстоятельства гибели мальчиков и причины, по которым нельзя было всё сделать вовремя.