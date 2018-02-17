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Мэр Новосибирска решил искать возможности обновления транспорта

 17 февраля, 12:45
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Мэр Новосибирска решил искать возможности обновления транспорта
Фото: pixabay.com.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть расставил приоритеты на 2018 год для дептранса администрации города. Как стало известно корреспонденту Сиб.фм 17 февраля из официального сообщения мэрии, в числе приоритетов — обновление муниципального пассажирского транспорта.

«Будем изыскивать возможности и работать над этим вопросом, — заявил градоначальник на отчётном собрании департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. — Также необходимо приводить в порядок трамвайные пути: ликвидировать аварийные участки. В ряду первоочередных задач и работа над комплексной транспортной схемой города».

В мэрии также сообщают о планах приобретения до 50 новых городских автобусов для «ПАТП-4». Увеличение автобусного парка предприятия позволит стабилизировать выпуск подвижного состава на закреплённых маршрутах, а также выйти на обслуживание новых.

О конкретных сроках приобретения автобусов и графике ремонтных работ на трамвайных путях в сообщении не говорится.

Напомним, что 21 декабря градоначальник пообещал вернуть скидку на проезд в муниципальном общественном транспорте по ЕТК после утверждения тарифов департаментом транспорта. В конце 2017 года мэрия Новосибирска приостановила льготный проезд по Единой транспортной карте (ЕТК) до 2019 года, чтобы возместить муниципальным перевозчикам затраты на предоставление скидок. Анатолий Локоть тогда сообщил, что скидка вернётся после повышения тарифов.

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