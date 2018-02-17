2 балла
-22 °C
Курс ЦБ:
56,36
70,65

На борьбу с «фуфломицинами» выходит ЛДПР

 17 февраля, 11:04
были упомянуты
подходящие темы
На борьбу с «фуфломицинами» выходит ЛДПР
фото с сайта pixabay.com

Депутаты Госдумы от либерально-демократической партии разработали проект закона, запрещающего рекламировать лекарства на телевидении и радио, и предложили сосредоточить фармацевтическое производство в руках государства, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ЛДПР 17 февраля.

По данным Всемирной организации здравоохранения, самолечение занимает пятое место среди факторов смертности, а среди россиян его практикуют около 60 % жителей России. Депутаты Госдумы выразили беспокойство по поводу сложившейся ситуации, а представители ЛДПР начали искать пути решения проблемы.

«Международные фармацевтические компании крайне заинтересованы в том, чтобы мы покупали как можно больше лекарств. Псевдонаучные комментарии „экспертов“, навязчивая реклама, а иногда и прямая дезинформация заставляют нас покупать лекарства, эффективность которых как минимум вызывает вопросы. В народе такие препараты метко окрестили „фуфломицинами“. Хотя вред, который они могут нанести здоровью, — вовсе не шуточный», — цитирует пресс-служба партии её председателя Владимира Жириновского.

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме предлагают внести поправки в Федеральный закон «О рекламе», чтобы запретить рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах. Лидер фракции Владимир Жириновский не раз обращал внимание на недопустимость подобной рекламы, отмечая, что в роликах обычно пропагандируется дорогая зарубежная продукция, а их содержание «производит неэстетичное впечатление».

Впрочем, проблема лекарственной безопасности представляется либерал-демократам гораздо шире, чем недобросовестная реклама. Сегодня аптеки могут самостоятельно устанавливать цены на все препараты, кроме признанных жизненно необходимыми. Это приводит не только к удорожанию лекарств, но и к росту оборотов чёрного рынка: если препарат стоит несколько тысяч рублей, мошенникам выгодно наладить его кустарное производство.

Для борьбы с «фармацевтической мафией» либерал-демократы предлагают закрывать аптеки, в которых продаются фальшивые медикаменты, и национализировать всю аптечную сеть и заводы по производству лекарственных препаратов в РФ. Владимир Жириновский уверен, что «никакого частного сектора, никаких подпольных цехов в лекарственном производстве быть не может».

По мнению лидера фракции ЛДПР в Госдуме, ужесточение контроля над подлинностью и качеством лекарственных средств станет возрождением отечественного фармацевтического производства, что приведёт к повышению доступности фармацевтических продуктов, а для производителей «пустышек» в подпольных цехах останется меньше шансов заработать на здоровье жителей России.

Напомним, активисты партии ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагают мотивировать молодых родителей «рублём» для роста рождаемости в России.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Карты — пластиковые, боль — головная

 11 января, 11:11 • колонка
Сергей Ивлев
эксперт в области бизнес-управления
 28.12.2017, 16:42 • интервью

Преступление любви [18+]

Как представители ЛГБТ узнавали, что они отличаются от других, когда впервые слышали слово «гей» и как на всё реагируют их родители и друзья.
 28.12.2017, 14:51 • статья

Компанейский был год

Каких результатов вы достигли в уходящем году? С таким вопросом мы обратились к нескольким нашим партнёрам: пять компаний подвели свои итоги.
самое популярное
 7 февраля, 14:31 • новость

«Дверепад» начался в общественном транспорте Новосибирска

Сначала оторвалась дверь у автобуса № 18, а спустя несколько часов подобный инцидент случился уже с маршруткой № 48.
 14 февраля, 10:15 • новость

Влюблённые спрыгнули с новосибирского Бугринского моста в реку

Трагедия произошла на Бугринском мосту в Новосибирске, спасти удалось только девушку — парень утонул в Оби.
 14 февраля, 13:25 • новость

Перед прыжком с моста в Новосибирске парень попрощался в соцсетях

За день до трагедии парень, погибший после падения с новосибирского моста, вёл себя совершенно нормально, а затем попрощался со всеми в соцсети.
 5 февраля, 10:57 • новость

Крупный супермаркет горит в Новосибирске

Недалеко от станции метро «Берёзовая роща» загорелся супермаркет «Мария-Ра», от здания валит чёрный дым.
 13 февраля, 09:56 • новость

«Как тебе такое, Илон Маск» — жители Новосибирска снова толкали троллейбус (видео)

Утром 12 февраля на улице Восход троллейбус № 8 по техническим причинам остановил движение и на помощь пришли пассажиры — это уже не первый случай за этот месяц.
 5 февраля, 16:43 • новость

Новосибирские синоптики пообещали туманы и морозы до −30 ˚С

В ближайшие дни в Новосибирске ожидаются ночные морозы, туман, гололедица и лёгкий снегопад.
присоединяйтесь!
    