На борьбу с «фуфломицинами» выходит ЛДПР

Депутаты Госдумы от либерально-демократической партии разработали проект закона, запрещающего рекламировать лекарства на телевидении и радио, и предложили сосредоточить фармацевтическое производство в руках государства, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ЛДПР 17 февраля.

По данным Всемирной организации здравоохранения, самолечение занимает пятое место среди факторов смертности, а среди россиян его практикуют около 60 % жителей России. Депутаты Госдумы выразили беспокойство по поводу сложившейся ситуации, а представители ЛДПР начали искать пути решения проблемы.

«Международные фармацевтические компании крайне заинтересованы в том, чтобы мы покупали как можно больше лекарств. Псевдонаучные комментарии „экспертов“, навязчивая реклама, а иногда и прямая дезинформация заставляют нас покупать лекарства, эффективность которых как минимум вызывает вопросы. В народе такие препараты метко окрестили „фуфломицинами“. Хотя вред, который они могут нанести здоровью, — вовсе не шуточный», — цитирует пресс-служба партии её председателя Владимира Жириновского.

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме предлагают внести поправки в Федеральный закон «О рекламе», чтобы запретить рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах. Лидер фракции Владимир Жириновский не раз обращал внимание на недопустимость подобной рекламы, отмечая, что в роликах обычно пропагандируется дорогая зарубежная продукция, а их содержание «производит неэстетичное впечатление».

Впрочем, проблема лекарственной безопасности представляется либерал-демократам гораздо шире, чем недобросовестная реклама. Сегодня аптеки могут самостоятельно устанавливать цены на все препараты, кроме признанных жизненно необходимыми. Это приводит не только к удорожанию лекарств, но и к росту оборотов чёрного рынка: если препарат стоит несколько тысяч рублей, мошенникам выгодно наладить его кустарное производство.

Для борьбы с «фармацевтической мафией» либерал-демократы предлагают закрывать аптеки, в которых продаются фальшивые медикаменты, и национализировать всю аптечную сеть и заводы по производству лекарственных препаратов в РФ. Владимир Жириновский уверен, что «никакого частного сектора, никаких подпольных цехов в лекарственном производстве быть не может».

По мнению лидера фракции ЛДПР в Госдуме, ужесточение контроля над подлинностью и качеством лекарственных средств станет возрождением отечественного фармацевтического производства, что приведёт к повышению доступности фармацевтических продуктов, а для производителей «пустышек» в подпольных цехах останется меньше шансов заработать на здоровье жителей России.

Напомним, активисты партии ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагают мотивировать молодых родителей «рублём» для роста рождаемости в России.