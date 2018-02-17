Новосибирские прокуроры занялись Бердским шоссе после огласки в СМИ
17 февраля, 14:11
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Прокуратура Советского района Новосибирска отреагировала на статью в СМИ. Как стало известно корреспонденту Сиб.фм, после анализа материала «Четыре машины столкнулись на Бердском шоссе за пять минут: водители винят колею» сотрудники надзорного органа отправились с иском в суд.
Прокуроров заинтересовал факт ДТП, который произошел в январе 2018 года между Нижней Ельцовкой и Матвеевкой. Водители пояснили журналистам, что виной аварии стало плохое состояние дорожного покрытия
Прокуратура обратилась в Центральный суд Новосибирска с иском к мэрии города об устранении недостатков. Рассмотрение дела в суде взято под особый контроль.
Добавим, что на Бердском шоссе в аварии попадает даже боевая техника. В феврале 2017 года на въезде в Новосибирск столкнулись два бронетранспортера. Причиной ДТП могла стать обледеневшая дорога.