Новосибирские прокуроры занялись Бердским шоссе после огласки в СМИ

Прокуратура Советского района Новосибирска отреагировала на статью в СМИ. Как стало известно корреспонденту Сиб.фм, после анализа материала «Четыре машины столкнулись на Бердском шоссе за пять минут: водители винят колею» сотрудники надзорного органа отправились с иском в суд.

Прокуроров заинтересовал факт ДТП, который произошел в январе 2018 года между Нижней Ельцовкой и Матвеевкой. Водители пояснили журналистам, что виной аварии стало плохое состояние дорожного покрытия



Ведомство сообщает, что прокурорские работники совместно с специалистом ГИБДД проверили факты, замерили колею и выявили, что ее размеры (от 12 до 17 см в ширину и более 127 метров в длину) превышает все допустимые значения.

Прокуратура обратилась в Центральный суд Новосибирска с иском к мэрии города об устранении недостатков. Рассмотрение дела в суде взято под особый контроль.



Добавим, что на Бердском шоссе в аварии попадает даже боевая техника. В феврале 2017 года на въезде в Новосибирск столкнулись два бронетранспортера. Причиной ДТП могла стать обледеневшая дорога.