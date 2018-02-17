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Новосибирский МФЦ начнёт регистрировать биопараметры

 17 февраля, 17:12
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Новосибирский МФЦ начнёт регистрировать биопараметры
Иллюстрация: документы госзакупки № 31806147412

Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области объявил о приобретении портативного комплекса регистрации биометрических параметров. Как стало известно корреспонденту Сиб.фм из документов закупки, начальная цена контракта может составить 1,499 млн рублей.

Информация о запросе котировок в электронной форме опубликована на портале госзакупок 16 февраля 2018 года. Согласно техническому заданию, портативный комплекс включает в себя фотооборудование, сканер отпечатков пальцев, считыватель смарт-карт, RFID-считыватель, электронный замок и ноутбук, на котором установлена операционная система и специальный софт.

Компания-поставщик должна иметь все необходимые лицензии от ФСБ России и внести обеспечение контракта в размере 149 тысяч рублей.
Сиб.фм удалось отыскать сведения только об одной компании, которая продаёт подобные программно-аппаратные комплексы в России.

Как следует из описания прибора, которое опубликовано на сайте поставщика, регистратор используется прежде всего для выдачи загранпаспортов нового образца. Портативность, прописанная в документах закупки, обусловлена возможной необходимостью выезда к маломобильным гражданам и инвалидам.

Дата и время окончания подачи заявок — 1 марта 2018 года. Решение о выборе поставщика комиссия примет 3 марта.

Впрочем, специалисты МФЦ выезжают выдавать документы не только маломобильным гражданам. Напомним, что 2 февраля 2018 года сотрудники УФМС из многофункционального центра провели выездную выдачу паспортов 14-летним гражданам в ходе акции «Я гражданин».

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