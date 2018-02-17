Обманутые дольщики разочаровались в Грудинине

Обманутые дольщики в субботу 17 февраля 2018 года спешно покинули форум КПРФ, пишут «Известия». Активисты протестной акции обосновали свою позицию тем, что вместо обсуждения возможных путей решения их проблем пострадавшим от недобросовестных застройщиков пришлось слушать агитацию за кандидата в президенты Павла Грудинина.

Вместо обещанных встреч с чиновниками по факту происходило нечто другое, констатировала одна из обманутых дольщиц.

Ещё одна активистка посетовала, что на форуме им пришлось смотреть фильм про совхоз имени Ленина.

Организаторы форума объявили недовольных провокаторами и вывели их из зала.

Добавим, что во время встречи с избирателями в Новосибирске из зала тоже задавали вопросы о том, как Грудинин станет решать проблему обманутых дольщиков. Но кандидат в президенты от КПРФ либо не услышал вопроса, либо предпочёл не отвечать на него.

Тем временем власти Новосибирска только в 2017 году решили вопросы по 60 проблемным объектам. Такую информацию озвучили на саммите застройщиков региона, который состоялся 16 февраля. Как сообщили участники форума, в «зоне риска остаются ещё несколько объектов».