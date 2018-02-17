Полицейское дефиле: ГУ МВД по Новосибирской области ищет леди

ГУ МВД по Новосибирской области анонсировало интернет-голосование, в котором предлагает жителям региона определить самую обаятельную и привлекательную девушку правоохранительной системы, узнал корреспондент Сиб.фм 17 февраля из сообщения на официальном сайте ведомства.

Конкурс «Леди в погонах» проводится в третий раз.

Накануне, 16 февраля, были объявлены финалистки регионального этапа. За признание королевы красоты среди полицейских будут бороться инспектор по делам несовершеннолетних Наталья Бурова (Венгерово), следователи Софья Козлова, Марина Михеева, Екатерина Кулаго (Новосибирск), инспектор ГИБДД Марина Лембик (Новосибирск), старший инженер-электроник вычислительного центра Елена Максименко (Новосибирск), методист Центра профподготовки Виктория Рыжих (Новосибирск), полицейский конвойной службы Мария Старцева (Новосибирск), дознаватель Ирина Шенвальд (Ордынское), старший инспектор УВМ Оксана Шунина (Новосибирск).

Дамы уже продемонстрировали знание закона «О полиции» и навыки стрельбы из пистолета Макарова. В финале они должны представить «визитную карточку» с рассказом о себе, творческий конкурс, жанр которого не ограничен, и, конечно же, искусство дефиле.

В главке ведомства не сообщают, в какой форме одежды девушки-полицейские должны будут выйти на подиум, однако обещают зачесть результаты интернет-голосования при определении победительницы. Голосование начнётся 19 февраля на официальном сайте ведомства.

Финал Конкурса «Леди в погонах-2018» состоится в преддверии Международного женского дня.