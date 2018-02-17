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Проект «Ты супер»: поддержим участницу из Новосибирска

 17 февраля, 09:58
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Проект «Ты супер»: поддержим участницу из Новосибирска

Участница второго сезона проекта НТВ «Ты супер» Ева Соломенникова из Новосибирска 17 февраля выступит на большой сцене, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения телекомпании.

Еву поддерживает актриса Яна Поплавская. Как ранее рассказывала актриса, Ева очень Поплавской понравилась тем, что в её выступлении не чувствовалось ни волнения, ни желания понравиться.

«Чувствовалось, что ей хорошо, что ей комфортно в роли артиста. Очень органичная, обаятельная — и с неповторимым светом внутри. Она настоящая. Я смотрела на неё и улыбалась! Также я хотела бы сказать большое спасибо членам жюри: мне кажется, что это самое доброе и справедливое жюри на свете. Мне очень нравится этот проект, и хочется, чтобы на нашем телевидении таких программ становилось больше», — поделилась ощущениями Поплавская.

Актриса подарила юной вокалистке игрушку-ангела, которая теперь станет её талисманом.

Подробности НТВ покажет 17 февраля в очередном выпуске конкурса «Ты супер!»

Поддержать Еву Соломенникову можно, оставив комментарий на сайте телекомпании или в официальных группах в соцсетях.

Второй сезон международного вокального конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей, стартовал в феврале 2018 года.
В проекте принимают участие 82 ребёнка из 13 стран в возрасте от восьми до 18 лет. Участники приехали в столицу из разных уголков России, из стран СНГ и Балтии: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Южной Осетии, а также из Германии и Сирии. Также в конкурсе во второй раз попробуют свои силы участники из первого сезона — Роман Дружинин и Даниил Хомяков.

В состав жюри шоу вошли композитор Игорь Крутой, победитель зрительского голосования «Евровидения-2016» Сергей Лазарев, популярная певица Юлианна Караулова, а также композитор и продюсер Виктор Дробыш.

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